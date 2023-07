NÄDALA REIS ⟩ Kuidas koerake Islandile kolis

Nanuq on Eestis sündinud ja oma esimese eluaasta meie Pärnumaa kodus kasvanud isane samojeed. Olime juba koera peresse võttes teadlikud, et see, mida me kõige rohkem tahaks – jagada oma aega Eesti ja Islandi kodu vahel –, lemmikloomaga enam ei õnnestu ja tuleb teha valik, kuhu vähemalt mõneks aastaks paikseks jääda. Üsna pikalt võimalusi kaalunud, otsustasime, et meie põhikodu saab olema Islandil.