VÄRSKE UURING ⟩ Need on maailma parimad ja halvimad riigid elamiseks ja töötamiseks

1. Mehhiko

Välismaalaste hinnangul on parim riik elamiseks ja töötamiseks Mehhiko. Alates Expat Insideri esimesest uuringust 2014. aastal on Mehhiko olnud alati viie parima hulgas. Kümne aasta jooksul on Mehhiko kuulunud sisseelamise lihtsuse indeksi osas parimate hulka (1. koht 2023. aastal). Välismaalased Mehhikos on hinnanud kohaliku sõbralikkuse esikohale: kõrgelt hinnatakse kohalike elanike üldist sõbralikkust (91% vs 67% kogu maailmas) ning mehhiklaste sõbralikkust välismaalastest elanike suhtes (89% vs 65%). Sõprade leidmine (2. koht) pole samuti probleem. Umbes kolm neljast välismaalasest ütlevad, et kohalikke sõpru on lihtne leida. See on ilmselt üks põhjus, miks Mehhikos elavatel välismaalastel on isiklik tugivõrgustik (2. koht) ja nad on üldiselt oma sotsiaalse eluga rahul (4. koht).