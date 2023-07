TÄHELEPANU, VARGAD ⟩ Vaata, kuidas itaallased valjuhäälselt turiste varaste eest kaitsevad

Üsna ruttu TikTokis populaarseks muutunud videoid teeb 57-aastane Veneetsia naine Monica, kes rääkis väljaandele Newsweek oma kiiresti kogutud kuulsusest. Ta on osa vabatahtlike rühmast nimega Cittadini Non Distratti, mis tähendab itaalia keeles «Tähelepanelikud Kodanikud». Rühmitusse kuuluvad kohalikud itaallased, kes aitavad turiste potentsiaalsete varguste eest kaitsta.

Monica selgitas, et ta on taskuvaraste vastu seisva rühmituse liige olnud juba 30 aastat ning hetkel tegelevad turistide kaitsmisega 40 kohalikku inimest. Ligi 270 000 jälgijaga Cittadini Non Distratti TikToki kontol on võimalik tutvuda paljude videotega Monicast ja teistest vabatahtlikest, kes karjuvad keset rahvahulka taskuvaraste peale, et neid alandada ja eemale hirmutada, kirjutab Men's Journal.

Videoid jagades on Monica õpetanud paljudele TikToki kasutajatele üsna olulisi itaaliakeelseid sõnu, näiteks nagu «attenzione» (tähelepanu) ja «borseggiatrici» (taskuvargad). Naine sõnas, et tema jaoks pole see üllas või tähelepanuväärne tegevus, vaid lihtsalt tema enda avalik panus suurema hüvangu nimel.