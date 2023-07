KURB JUHTUM ⟩ Amputeeritud jalaga Ukraina sõdur visati lennukist välja

Wizz Air ütles väljaandele The Independent, et nad vabandavad reisijale tekitatud probleemi pärast. Nad selgitasid, et ohutus on nende kõige suurem prioriteet ja meeskonna kohustus on tagada, et kõik reisijad oleksid lennukõlblikud või neid saadaks keegi, kes neid toetab. Kui on aga viiteid sellele, et reisijal on terviseprobleem, mis võib teda lennu ajal ohtu seada, on nad kohustatud pardale laskmisest keelduma.