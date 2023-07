ARST SELGITAB ⟩ Miks me reisile minnes tihti haigeks jääme?

Küllap teavad paljud puhkusereisile sõitnud inimesed kehva enesetunnet, mis tabab just siis, kui ees on ootamas mõnus ja lõõgastav puhkus. Mõnele võib see tunduda justkui karistusena, et on julgetud natukeseks aeg maha võtta. Üks terviseekspert märkis aga, et puhkusel haigeks jäämine on üsna tavaline nähtus ja on viise, kuidas seda vältida, kirjutab LADBible.

Perearst dr Suhail Hussain ütles ajalehele Daily Record, et kui keha on harjunud stressihormoonide adrenaliini ja kortisooli kõrgete tasemetega, siis on stressi vähenedes immuunsüsteem haigustele kergemalt avatud. Puhkusel olles väheneb kehas adrenaliini kogus, mis suurendab ka lihasvalu, sest pidevas pinges olnud keha hakkab lihaste lõõgastudes tunda andma.

Mehe sõnul tabab «lahtilaskmise efekt» inimesi kõige tõenäolisemalt just pärast intensiivset tööperioodi. Seetõttu võib enne puhkust viimase hetkeni töötamine mõjuda väga halvasti, sest järsk stressi puudus ajab keha segadusse.

Hussain jagas, et reisi on võimalik siiski nautida, kui juba pikalt enne puhkust aeglaselt ja teadlikult stressi vähendada. Ta selgitas, et enne reisi võiks hoida aktiivset eluviisi ja langetada seeläbi stressihormoonide taset, sest siis saab keha tasapisi aklimatiseeruda.