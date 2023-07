SINNA JA TAGASI ⟩ Mida teie arvate?

Reisiettevõtted on saatjate esireas, sest broneeringute tegemisel on meili­aadressi kasutamine tavaliselt möödapääsmatu. Kõige rohkem lõvikonservi söönud firmad hakkavad vastamata küsitluste puhul saatma ka «meeldetuletusi». Osa kirjade saajaist võib olla meelitatud, et nende seisukoht on nii väärtuslik, teistele võib näida tüütu, et masin inimtarbijat oma kirjadega pommitab. Ja kas kliendi tegelik arvamus ülepea kellelegi korda läheb?