NÄDALA REIS ⟩ Paapuad on vägagi alles

Kuidas täpselt, mõistame ja hakkame nägema sageli alles hilisemas eas, mil suudame peale rohkeid elusündmusi luua seoseid lapsena loetud raamatutest südamesoovideks talletatu ja meie ettevõtmiste vahel. Nii mõeldes võib ka minu hiljutine reis paapuate põlissaarele olla ühe pikaajalise sisetungi teostus, et kuklas tiksuv soov võiks ometi kord kosmosesse tagasi lahustuda. On hea tunne jõuda lõpuks (sala)sihile, mis sai lapsena seatud Mikluhho-Maklai reisikirju lugedes, ja on veelgi parem tunne kohustussoovist vabaneda.