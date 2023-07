Ehmatav põhjus, miks ei tohiks hotellis kohvrit voodi kõrval hoida

Hotellides viibides teevad inimesed mitmeid imelikke asju, et kontrollida, kas hotellituba on puhas ja mõnusaks ööbimiseks kõlbulik. Enamik puhkajaid uurib, kas voodipesul on plekke või karvu ning vaatavad hoolega üle nii duširuumi kui ka tualeti. Endine hotellitöötaja aga ütleb, et hotellis ööbijad peaksid olema ettevaatlikud ka kõige selle suhtes, mida esmasel uurimisel silmaga näha ei ole, kirjutab Daily Star.

Missy Henriksen, endine kahjuritõrje assotsiatsiooni avalike suhete asepresident, väidab, et turistid peaksid oma kohvrit hoidma hoopis hotellitoa vannitoas. Hirmutavaks põhjuseks on see, et voodi kõrval kohvrit hoides on võimalus, et voodis olevad lutikad hüppavad otse riiete vahele.

See võib põhjustada aga palju suurema probleemi ja tuua inimese koju ohtlikud kahjurid. Raske ja kallis probleem võib aga tähendada seda, et puhkuselt naasnud inimene peab terves oma elamises kahjuritõrjet tegema ning madratsi välja vahetama.

Parim koht sellise mure vältimiseks on vannituba, kus tavaliselt leitakse kõige vähem lutikaid. Tüütud putukad ei taha selles ruumis viibida, sest neile ei meeldi plaaditud põrandad ja see, et seal pole palju kohti enda peitmiseks.

Lutikad on justkui õudusunenägu, kuna nad elavad inimeste voodipesu ja madratsi sees ning tulevad vaid öösel välja, et inimesest toituda. Väikesed kahjurid võivad nahka hammustada ja jätta endast maha silmatorkavad punased täpid.