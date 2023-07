Kas Titanicule sukeldunuid tabasid probleemid juba veerand tundi enne allveelaeva hukku?

Kui allveealus Titan 23. juunil Titanicu hukupaigas kadunuks jäi, avaldas allveesukeldumise ekspert ja filmilooja James Cameron esimeste seas arvamust, et Titani pardal olnud viis inimest olid teadlikud sellest, et nende sõidukit on tabanud probleemid. Oma kanalitele tuginedes kinnitas ise korduvalt Titanticule sukeldunud Cameron, et Titan vallandas enam kui kolme kilomeetri sügavusele jõudnuna ballastiks kasutatud torud ja üritas Titanicuni jõudmata naasta tagasi merepinnale.

Nüüdseks on veebi lekkinud väidetav sõnumivahetus Titani ja tema emaalus Polar Prince vahel. Väidetavalt kommunikeerisid Titanicu poole sukeldujad allveealust tabanud probleemidest esimest korda kell 9.28 ehk 18 minutit enne katastroofi. Siis olevat esimest korda andnud häiret Real-Time Monitoring System ehk RTM, mis pidi tuvastama allveelaeva keres võimalikke defekte. Kell 9.30 teatati sõnumivahetuse kohaselt Titanilt, et nad vallandavad oma ballasti ja hakkavad naasma pinnale, kuid varsti selgub, et selleks oli vaja mitmeid katseid. Kell 9.42 saadeti Titani pardalt väidetavalt sõnum, et häirivad helid on kadunud, kuid jälgimissüsteemi näidud on jätkuvalt kõik «punases». 3476 meetri sügavuselt teatas allveelaeva meeskond, et tõus pinnale on arusaamatult aeglane, mõned minutid hiljem tuleb teade, et üles on öelnud üks Titani jõujaamadest ja kasutusse on võetud varupatarei. 3457 meetril kuuldi rohkem hääli laeva sabaosast. Side muutus ühepoolseks kell 9.47 ning pärast mitmeid katseid lõpetas Polar Prince kommunikatsiooni kell 9.57 sõnadega: «Vastake, kui see on võimalik.»