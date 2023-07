Air France lennuki salongist leiti rooja ja inimverd

Lennukis ei ole kehvadest lõhnadest pääsu: kaasreisijad higistavad, tihti tuleb istuda tualettide lähedal. Kuid 30. juunil Pariisist Boeing 777 lennukiga Torontosse lennanud Habib Battahi jaoks muutus odöör liiga vängeks ja mees otsustas uurida, mis jalge juures nii hirmsasti lehkab, vahendab CNN. Esialgu kahtlustas ta, et süüdi on kassid, kes mehel puuriga kaasas olid. Kuid toolide alla vaadates selgus, et vaibal on umbes poolemeetrine laik.