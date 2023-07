UUED LAHENDUSED ⟩ Jaapanisse reisides ei pea enam ühtegi riideeset kaasa võtma

Japan Airlinesiga reisivad turistid saavad 5. juulil alguse saanud uue teenuse Any Wear, Anywhere raames kohvri registreerimise vahele jätta ja laenata suuruse, hooaja ja värvi alusel erinevaid rõivaid, kirjutab Independent .

Riideid saab broneerida kuu aega ette ja laenutada kaheks nädalaks. Lennufirma sõnul on laenutusele antavad rõivad pärit kaubamärkide üleliigsetest varudest ja kasutatud esemetest. Kõik riided toimetatakse külastaja majutusasutusse enne tema saabumist ja kogutakse taas kokku turisti puhkuse lõpus.

Algatus on koostöös Jaapani kaubandusettevõttega Sumitomo, kes kogub teenuse katseaja jooksul ka andmeid selle kohta, kas lennukisse viidava pagasi kogukaal väheneb. Lennufirma sõnas, et kuna üha rohkem inimesi on hakanud pärast koroonapandeemiat taas lennukitega lendama, seega soovivad nad ettevõttena olla jätkusuutlikud ja anda enda panus säästliku turismi arendamisse.