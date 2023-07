STJUARDESS ÕPETAB ⟩ Tark reisija võtab lennukisse kaasa just selle eseme

Stjuardessid on kõige paremad inimesed, kellelt lennukiga reisides nõu küsida. Professionaalne lennusaatja Caroline selgitas TikTokki postitatud videos, et tark reisija võtab lennureisile kindlasti kaasa ühe üsna tavalise eseme. Tema sõnul peaks reisile kaasa pakkima ühe riideeseme, vaatamata sellele, milline aastaaeg või ilm reisi sihtkohas hetkel on, kirjutab Express .

Caroline selgitas, et lennukis töötades küsitakse temalt tihti tekki, sest turistid panevad enamasti lennukisse selga vaid õlapaeltega topi ja lühikesed püksid. Naise sõnul peaks reisijal kaasas olema ka dressipluus, sest on väga võimalik, et nii lennujaamas kui ka lennukis on väga jahe.