VIDEO ⟩ Lõbustuspargi külastajad veetsid Ameerika mägedel 3 tundi pea alaspidi

«Sõitjad said ekstreemses olukorras väga hästi hakkama, ehkki nad olid siiski hirmunud, sest pidid pikka aega pea alaspidi olema,» avaldas tuletõrjuja Erica Kostichka. Kostichka sõnul ei loe sellistes olukordades kiirus, vaid reisijatele tagatud ohutus. Naine lisas, et oli südantsoojendav näha, kuidas tuletõrjemeeskonna saabudes palus üks tüdruk, et nad päästaksid kõigepealt vanema mehe.