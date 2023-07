NUTIKAS NAINE JAGAB ⟩ Just seda asja on reisijad alati valesti kasutanud

Jenny Javier jagas TikTokis silmiavavat videot, milles ta näitas kõige paremat moodust, kuidas ümmargust patja enda jaoks ära kasutada. Videos jagab naine nippi näidates, et tavalisel moel, patja ümber kaela hoides jääb pea ilma toetuseta, kirjutab The Sun .

Video on kogunud TikTokis palju tähelepanu ning inimesed nimetavad naise nippi geniaalseks lahenduseks. Üks inimene jagas, et on trikki juba paar korda ka katsetada saanud ning ei kavatse enam kunagi teistmoodi lennukis magada. Teine kommenteerija aga lisas, et ta oli kunagi kaelapatja kasutades siiski võõra inimese õlal magama jäänud ja sellisel viisil padja kasutamine võib teda järgmisel reisil piinlikust olukorrast päästa.