LENDA RÕÕMSALT ⟩ Kõige parem nädalapäev reisimiseks on...

Üle maailma lennujaamades leiduvaid tagasisidet edastavaid terminale valmistav ettevõte HappyOrNot andmetel leiti, et mõnel nädalapäeval on parem lennata kui teistel. Uuringus analüüsiti enam kui seitsme miljoni kliendi tagasisidet, mida anti rohkem kui 30 riigi lennujaamades üle kogu maailma, kirjutab The Sun.

Selle aasta esimese poole andmed näitasid, et nädala parim päev lendamiseks on kolmapäev, kuid halvim päev on pühapäev. Lisaks arvasid lendajad, et kõige ideaalsem kellaaeg lennureisi jaoks on kell neli öösel.

Halvimateks reisaegadeks peeti hilisõhtut, kella kümne ja üheteistkümne ajal. Selgus, et inimesed on õnnelikumad just hommikuti lennates, sest ka kella seitsme ja kaheksa ajal hommikul lennanud inimesed pidasid oma kogemust väga positiivseks.

Uuringute jaoks kogutakse tagasisidet HappyOrNoti terminalide kaudu. Need terminalid asuvad lennujaamas viies erinevas kohas: turvaväravate juures, saabuvate lendude väravates, pagasi registreerimispunktis, tualetis ja pagasilindi läheduses.

Andmete põhjal on viiest asukohast kõige õnnetum koht pagasi kättesaamise punkt, kus registreeriti kõige rohkem negatiivset tagasisidet. Šokeerival kombel on turvaväravate juures inimesed kõige rõõmsamad, sest seal oli kõige vähem negatiivset tagasisidet.