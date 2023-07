Reisieksperdid jagavad, mille kohta peaks välismaal olles valetama

Vaid üksinda reisimine on Google’i andmete kohaselt hakanud üha enam populaarsust koguma just naiste seas, kes soovivad maailma iseseisvalt avastada. Omaette reisides tuleb aga rohkem mõelda ettevaatusabinõude peale, et veenduda, et puhkus oleks turvaline ja rahulik, kirjutab Express.

Selleks, et oma puhkusest maksimum võtta, on Go2Africa reisiekspertide meeskond jaganud oma parimaid näpunäiteid, kuidas üksi reisijana turvaliselt hakkama saada. Ühe olulise tegevusena on meeskonna sõnul turistidel kõige parem telefonis oma asukoht kogu aeg sisse lülitada, et keegi teaks, kus nad on.

Ära jaga liiga palju infot

Reisieksperdid ütlesid, et turistid võiksid olla puhkuse ajal sotsiaalmeedias tagasihoidlikud. Sotsiaalmeedias oma asukohast teada andmine võib varastele märku anda, kus turistid parasjagu viibivad ning muudab neid seeläbi kergeks sihtmärgiks. Pahatahtlikud inimesed võivad turiste jälgida, kui nad sotsiaalmeedias oma piltidele asukoha lisavad ning see võib puhkajatele suure mure tekitada. Kõige parem on reisifotod üles laadida pärast järgmisesse kohta reisimist või hoopis kodus olles.

Tea, millal valetada

Liialt palju infot ei tohiks jagada ka inimestega silmast-silma rääkides. Ekspertide hinnangul on mõnikord parem valetada. Nad soovitasid valetada, kui võõras küsib teavet majutuse, plaanide või isikuandmete kohta. Go2Africa pressiesindaja lisas, et turistid ei tohiks karta olla ebaviisakad, et end ebamugavatest olukordadest välja päästa.

Ole reisisihtkohaks valmis