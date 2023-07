HIRMUS VIDEO ⟩ Üle kanjoni ääre hüpanud turist pääses napilt eluga

Ajalehe Mail Online andmetel leidis õudne juhtum aset Ameerika Ühendriikides Utahis asuvas rahvuspargis eelmisel aastal. Redditis jagatud video tekitas inimestes palju pahameelt ning turistile heideti ette tema hoolimatut käitumist. Mitmed kommenteerijad pidasid meest rumalaks, sest populaarsete vaateplatvormide juurde on piirded pandud selleks, et inimeste turvalisust tagada.

Rahvuspargi pressiesindaja Peter Densmore ütles, et see on suur vedamine, et mehel suuri vigastusi polnud ning midagi hullemat ei juhtunud. Densmore sõnas, et oli väga suur võimalus, et mees oleks oma elu kaotanud, sest juhtum leidis aset pargi ühes kõrgeimas vaatepunktis ja kivid teisel pool reelingut olid kanjoni küljest lahti.