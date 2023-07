HULLUMEELSUS ⟩ Imelik põhjus, miks turistid varahommikul hotellides järjekorras seisavad

Hiljuti on sotsiaalmeedias üllatanud inimesi videod turistidest, kes on juba hommikul varavalges hotelli basseini ääres, et endale iga hinna eest lamamistool broneerida. Tähelepanuväärseks teeb olukorra aga see, et tooli pärast võitlevad turistid ei soovi neid tavaliselt kohe kasutada, vaid jätavad toolile oma rätiku või mõne muu eseme, et teiste jaoks oma tool ära märgistada. Seejärel lähevad hotellis viibijad tagasi voodisse või hommikusöögile, jättes toolid pikaks ajaks kasutuna seisma, kirjutab LADBible.

Paljudes populaarsetes puhkusepaikades on hotellid nüüdseks kehtestanud reegleid, et sellist broneerimist takistada. Näiteks Hispaanias Mallorcal asuvas Camp de Mari kuurordis on varahommikutel basseinialad suletid. Inimestel on õnnestunud siiski ka sellest reeglist mööda hiilida ning on leidnud üsna jahmatava lahenduse. Nii mõnedki puhkajad on leiutanud uusi süsteeme, näiteks on turistid hakanud basseiniala ukse juurde rivistama enda rannakotte ja rätikuid, et ka enne basseini juurde jõudmist järjekorda koht saada.

Üks Hispaanias puhanud mees rääkis ajalehele The Mirror, et ta püüdis Camp de Mari kuurordis lihtsalt puhkust nautida, kuid hullumeelne võistlus lamamistoolide pärast oli kõike muud kui lõõgastav. Ta ei suutnud uskuda, et inimesed päevitamist nii tõsiselt võtavad ning lisas hämmastusega, et tegemist polnud noortega, vaid peamiselt keskealiste inimestega.

Mees tegi veidrast nähtusest ka pilte ja selgitas, et järjekord oli tegelikult veelgi pikem, kui pildil nähtud. Puhkaja sõnul olid inimesed oma rätikud ja kotid järjekorda asetanud ja istusid ise natuke eemal, et siis basseiniala avanedes kiire jooksuga basseini ette jõuda. Mees nimetas seda käitumist täiesti hullumeelseks, sest esimesed varajased päevitajad olid järjekorras juba hommikul kell pool seitse.