PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Kuidas ma olen kaks korda hotelli asemel bordelli sattunud

Esimesel korral oli see täiesti minu enda süü. Olime elukaaslasega Hispaanias tuuritamas, ainsaks plaaniks mitte plaane teha. Kui käigu pealt valitud hotelli uksest sisse astusime, tundus see kulunud, kuid hädapäraselt magamiseks sobiv. Vastuvõtulauas anti meile lisaks toavõtmele neli arusaamatut sooduskupongi, aga kus neid kasutada saaks, ei saanud aru. Või vähemalt arvasime, et ei saanud.