Geograafiliselt asub see Balkani poolsaarel põnevas kohas, riiki ümbritsevad Montenegro, Põhja-Makedoonia, Kreeka ja Kosovo. Viimase suhtes on albaanlased väga optimistlikud – kui küsida, kas õllesort Peja on Albaania oma, siis vastavad nad naeratades, see on Kosovo toodang, aga Kosovo on ju Albaania.