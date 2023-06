KAS NAINE NÕUSTUS? ⟩ Mees palus lennuki pardal kõige veidramas kohas oma kallima kätt

Kaadrites on näha, kuidas armunud mees langeb ühele põlvele ja hoiab käes sõrmusekarpi. Reisijatel on telefonid käes ja kõik ootavad hetke, et armunud mehe tütarlaps vetsust väljuks. Mõned lennukis istujad hoidsid käes silte kirjaga «Tule mulle naiseks».