Suvel autoga välismaale? ⟩ Kuidas teha pikaks autoreisiks ettevalmistusi

Reisikindlustuse olemasolu

Sõiduki tehniline hooldus

Tihtilugu sõidetakse mitmenädalase puhkusereisi jooksul maha tuhandeid kilomeetreid, mis on kindlasti märkimisväärne vahemaa iga auto jaoks. Seetõttu on oluline, et reisiks ettevalmistuse juurde kuuluks ka sõiduki tehnilise hoolduse teostamine. Tuleks vahetada õli- ja õhufiltrid, hinnata auto komponentide seisukorda ja pidurisüsteemi efektiivsust. Sageli pole kõiki defekte näha enne, kui sõidukit kasutatakse tavapärasest raskemates liiklusoludes. «Reisiks valmistudes on oluline kontrollida ka vedrustuse ja muude kiiresti kuluvate osade, näiteks generaatoririhma seisukorda. Kui see katki läheb, pole tegemist kompleksveaga, mis siin Eestis olles suuri ebamugavusi tekitaks, kuid välismaal viibides pole garantiid, et tekkinud defekt kiirelt kõrvaldatakse ning see võib rikkuda puhkuseplaanid,»räägib Marko Privoi. Lisaks soovitab Privoi veenduda, et auto pagasiruumis oleks kindlasti kaasas ka varurehv. «Ilmselt rehvipurunemine on üks tõenäolisemaid õnnetusjuhtumeid, mis puhkusel reisiseltskonda tabada võib.» Veendu, et varurehv ning selles olev rehvirõhk vastaks nõuetele ning rehv oleks terve.