OHTLIK OBJEKT ⟩ Naine jäi lennujaamas lennukile liikudes jalast ilma

Tailanna roosa kohver oli vahepeal eskalaatori vahel lagunema hakanud: sellel puudusid kaks ratast ja osa kohvrit oli katki. Meditsiinitöötajad hindasid kohale jõudes olukorda ning olid sunnitud tõdema, et nad naise vasaku jala põlve kohalt amputeerima. Naine küsis veel teisest haiglast täiendavat ülevaadet, kuna soovis kindel olla, et see on ainus võimalus.

Lennujaama juhtkond on tellinud õnnetuse põhjuse väljaselgitamiseks uurimise ning eskalaator on praeguse seisuga suletud. Lennujaama pressiesindaja sõnul on lennujaama juht ja juhtkond kannatanut haiglas külastanud ning valmis tasuma täies mahus kõik ravikulud ja hüvitised. Õnnetuse põhjustanud eskalaatori on valmistatud Jaapani ettevõte Hitachi ja see paigaldati 1996. aastal. Lennujaama juhtkond lubas, et aastaks 2025 vahetatakse eskalaator uuema mudeli vastu välja.