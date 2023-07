OOTAMATU NIPP ⟩ Kuidas tühi krõpsupakk võib aidata hotellis vargaid vältida

Eksperdid selgitasid, et enamik inimesi arvab, et raha ja ehete sahtlisse jätmine on ohutu, kuid tegelikult on see enamasti esimene koht, mida vargad tuppa sisenedes kontrollivad. Selle asemel peaksid hotellikülastajad valima oma asjade hoidmiseks ebatavalisi kohti, näiteks peitma oma väärisasju juukseharja käepideme sisse, kirjutab Express.

Lennupileteid müüva ettevõtte Skyscanner eksperdid soovitavad peita oma esemeid tühjadesse pudelitesse, näiteks tühja päevituskreemi tuubi või huulepalsami pudeli sisse. Nad selgitasid, et varguste vältimiseks tuleks teha ennast niivõrd silmapaistmatuks kui võimalik. See tähendab, et avalikult ei tohiks näidata suurt kogust sularaha või kalleid ehteid.

Stjuardess Miguel Muñoz nõustus ekspertidega ja ütles, et tualett-tarvete pudelite kasutamine väärtuslike asjade peitmiseks on üks parimaid võimalusi. Mees selgitas, et ta kasutab väärisesemete peitmiseks alati ruumis olevaid märkamatuks jäävaid asju, nagu näiteks tühja krõpsukotti või fooliumi. Lisaks ütles ta, et lastega reisivad pered saavad kasutada mähkmeid, et sinna oma asju hoiule panna, sest vargad neid tavaliselt ei uuri.

Siiski hoiatatakse, et oma asju ei tohiks prügi hulka peita siis, kui on teada, et koristajad tulevad tuba puhastama. Selle asemel võivad puhkajad panna oma asjad riiete salataskutesse või paigutada raha mõne raamatu vahele.