KAS NII TOHIB? ⟩ Mees tegi reisi ajal lennuki salongist kinosaali

Üks kaasreisija jäädvustas naljaka juhtumi ka videole ning jagas seda Instagramis. Videos on näha, kuidas hämaras lennukisalongis näitab üks mees reisijate peade kohal oleval pagasikapil projektoriga filmi. Klippi jaganud hämmingus inimene selgitas, et tema läheduses istunud mees seadis järsku keset lendu projektori üles ja hakkas sellega kappide pealt filmi vaatama, kirjutab Mirror .

Videot näinud inimesed olid aga väga erinevatel arvamustel ning ei suutnud otsustada, kas veidralt käitunud mees muutis reisijate lennukogemust toredamaks või rikkus selle täielikult. Mitmed kommenteerijad kritiseerisid mehe tegevust ja arvasid, et tegemist on väga hoolimatu ja ebaviisaka käitumisega. Teised juhtisid tähelepanu sellele, et filmi oleks väga raske koos heliga vaadata, sest see segab kõiki reisijaid.