PUHKA MURETULT ⟩ Need on maailma kõige turvalisemad riigid

Ülemaailmne rahuindeks reastab riike nende kuritegevuse ja rahutaseme alusel, et selgitada välja, millised riigid on maailmas turvalisimad. Selle aasta edetabeli tipus on rahulik põhjamaine riik Island, kus on võimalik täiesti muretult puhata. Kõik selle aasta ohutuimad riigid asuvad Euroopas, välja arvatud üks sihtkoht, mis asub Eestist üsna kaugel.

Islandil on maalilised kosed, must liivarand ja imelised kuumaveeallikad, mis muudavad riigi üheks ideaalseimaks puhkusepaigaks. Riigis on vägivaldsete kuritegude tase erakordselt madal ning enamik turiste ütlevad, et nende reisid on möödunud ilma igasuguste probleemideta. Üks riigi kõige paremini hinnatud vaatamisväärsusi on must liivarand, kus asetsevad uhked kivimoodustised, kirjutab Express.