Paar leidis hotellitoast kahtlase luugi ja ei suutnud oma silmi uskuda

Kuigi paaril oli võetud kõik hinnas majutuspakett, suleti baar küllalt varakult ning ka hommikusöök oli noorte jaoks liiga varasel kellaajal. Olles leidnud salajase kööki viiva luugi polnud see nende jaoks aga enam probleem. Kuigi perekond oli lootnud, et nende toas olev aken on vaatega basseinile, ei olnud neil mõistagi ka baariakna vastu midagi. Naine postitas video salajasest köögiskäigust ka TikTokki, kus kommenteeris üks kasutaja, et on samuti seda tuba külastanud ja pidevalt endale baarist uusi jooke toonud.