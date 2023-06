OLE ETTEVAATLIK ⟩ Kui tunned hotellitoas seda lõhna, siis tasuks kiiresti ruumi vahetada

Lutikad on igas hotellitoas soovimatud külalised, kuid tihti on neid esmalt raske märgata. Nic Shacklock ettevõttest Online-Bedrooms ütles, et hotellides ööbides tasuks alati esmalt põhjalikult uurida tuba ja voodit, et olla kindel selles, et kõik on puhas ja vastab standarditele. Mehe sõnul on mõned märgid, millele tuleks alati tähelepanu pöörata ja mis võivad viidata sellele, et hotellitoas varitsevad lutikad, kirjutab Express.

Ebameeldiv kopituse lõhn

Nic jagas, et hotellituba, mis lõhnab veidi imelikult, võib viidata sellele, et toas on lutikad. Tugev, kopitanud ja ebameeldiv lõhn on tavaliselt esimene märk, mis lutikate olemasolust teada annab. Lõhn on põhjustatud lutikate lõhnanäärmetest ja see võib kergesti tunda juba siis, kui külaline esimest korda tuppa siseneb.

Tumedad laigud seintel

Lutikad võivad seintele jätta plekke ja tumedad laigud seinal võivad olla nende väljaheited. Kui putukaid muljuda, kipuvad nad eraldama palju verd, mistõttu võivad jätta madratsil olla punaseid jälgi. Kahtlustavad turistid peaksid enne voodisse minekut kontrollima madratsi mõlemat külge, eriti õmbluste ümbrust, kuna seal kipuvad putukad end peitma.

Lutikate kestad ja munad