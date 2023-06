Hädas naine: mu poiss-sõber läheb lennukisse tühjade kätega

Sophia Rosenblum postitas hiljuti TikTokki video, milles ta kirjutas, et tema poiss-sõbra üks veidramaid harjumusi on see, et ta ei võta reisides kunagi käsipagasit kaasa. Kohkunud naine ütles, et tema hullumeelne mees ei võta endaga pardale kaasa mitte midagi, vaid kaks tühja kätt ja hea tuju. Sophia tegi nalja, et poiss-sõber tuleks selle eest viivitamatult vangi saata ning ta vajab kindlasti abi, kirjutab Mirror.

Video köitis kiiresti inimeste tähelepanu, kuid nad ei jõudnud ühisele arvamusele, kas tegu on geniaalse või hoopis riskantse sammuga. Üks stjuardess kirjutas, et ta on varem selliseid mehi näinud, kuid siiski on ta iga kord suures šokis, sest ta ei mõista, kuidas on võimalik niimoodi reisida. Meest nimetati kommentaarides metsikuks ja paljud kahtlesid, kas ta reisib tõesti ilma ühegi asjata või paneb ta tegelikult vajalikud asjad lihtsalt oma tüdruksõbra kotti.

Mitme inimese jaoks tekitas paanikat hoopis mõte, et kui mehe äraantav pagas kaduma peaks minema, on ta välismaale saabudes justkui paljas, ilma ühegi asjata. Lisaks arvati, et mehel on lennukis kindlasti igav, sest ta pole kaasa võtnud ühtegi eset, mis aitaks tema meelt lahutada.

Siiski näib, et ta pole ainus inimene, kes on sellise reisimisharjumuse omaks võtnud, sest paljud inimesed võtsid ka mehe toetuseks sõna. Üks kommenteerija tunnistas, et ta vihkab inimesi, kes blokeerivad lennuki vahekäike, üritades oma suuri kotte ära mahutada ja vaba ruumi eest võidelda.