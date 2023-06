TORE FAKT ⟩ See mõnus maius peletab lennuväsimust

Austraalia lennufirma Qantas ja Sydney ülikooli Charles Perkinsi keskuse uuring näitas, et teatud toidud, nagu tšilli ja šokolaad, võivad aidata vähendada lennuväsimuse mõju. Lennufirma on katsetas vabatahtlike reisijate peale erinevaid valgustusi, unegraafikuid ja söögiaegu, et näha, kuidas nad saaksid pikamaalendudel reisijate kogemust parandada, kirjutab Mirror.