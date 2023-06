JAHMATAV ⟩ Vaata, kuidas lennujaama töötajad õrna pagasiga käituvad

Paljud reisijad muretsevad lennukile minnes oma kohvri pärast ning mõtisklevad selle üle, kas tema pagasi eest ikka hoolitsetakse hästi. Kuigi kõige parem on sellest mõtlemine lõpetada ning loota, et kõik läheb ideaalselt, siis üks õnnetu naine pidi lennuki aknast vaatama, kuidas tema kohvriga üsna julmalt ringi käidi, kirjutab Unilad.

Zoe Bates postitas TikTokki video, milles ta oli väga vihane ühe lennujaama töötaja peale, kes viskas naise kohvri suure jõuga laadimislindile, hoolimata sellest, et pagasi peal oli kleepsud, mis hoiatasid, et see on väga õrn kohver. Bates näitas videos, kuidas töötaja kohvriga üsna hoolimatult käitus ning naise õuduseks kukkus kohver lindilt lausa maha. Naine sõnas, et kui mitmed hoiatused kohvril midagi ei aita, siis ei tea, kuidas oma õrna pagasit lennukis transportida.

Klipp tekitas sotsiaalmeedias palju segadust ja mitmed inimesed avaldasid kommentaarides oma šokki ja pettumust. Üks kommenteerija arvas, et ehk mõjusid kohvril olevad sildid töötajale hoopis vastupidiselt ja panid teda tahtma seda hooletult ringi loopida. Teine inimene soovitas aga, et lennule võiks hapraid asju kaasa võttes panna need kindlasti käsipagasisse, sest lennujaama töötajad ei loe kohvritel olevaid silte.