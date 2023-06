REISIGEENIUS JAGAB ⟩ Ideaalseks puhkuseks guugelda enne reisi seda lauset

TikTokis tuntud reisihuviline Anna Paul jagab tihti põnevaid seiklusi, mida ta on oma pikkadel reisidel kogenud ning näitab ainulaadseid kohti, mida tal on õnnestunud külastada. Nüüd selgitas 24-aastane sisulooja oma jälgijatele, kuidas ka nemad saaksid oma puhkusereisid palju põnevamaks muuta ning seeläbi erakordseid kogemusi koguda.

Anna selgitab, et välismaal kuulsaid linnu külastades tahavad inimesed näha populaarseid vaatamisväärsusi, kuid need pole pooltki nii huvitavad kui need omapärased tegevused, mis enne reisi broneeritud said. Kuigi suured skulptuurid ja muuseumid võivad paljudele muljet avaldada, jäävad Anna sõnul kõige paremini meelde isiklikud ja intiimsed kogemused, mida vaatamisväärsuste juurest ei leia.