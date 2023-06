Vanglamüürid tekitavad inimestes üldjuhul kahetisi emotsioone: ollakse õnnelikud, et kurjategijad on tsiviilmaailmast eraldatud, kuid seejuures mõeldakse tihti kinnipidamisasutuste nukrusele.

Tuleb alustada asjaolust, et vangla külastus on keerulisem protseduur, kui arvata võib. Tallinna vangla ametnikud soovisid juba mitu päeva enne visiiti iga külastaja täisnime ja isikukoodi. Lisaks taheti igast kaasavõetavast tehnikaseadmest täpseid andmeid, et oleks olemas vajalik ülevaade.