STJUARDESS HOIATAB ⟩ Ärge kandke lennukis neid jalanõusid

Mõne inimese jaoks on reisile minek justkui moeetendus ning neil kulub palju aega ka juba selleks, et lihtsalt lennujaama minekuks ideaalset riietust valida. Kuigi paljud reisijad soovivad ennast lennukis eelkõige mugavalt tunda, siis hoiatab lennusaatja, et on mitmeid jalanõusid, mida ei tasuks lennukile minnes jalga panna, kirjutab Mirror.