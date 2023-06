PLANEERI PUHKUST ⟩ 10 soovitust, mida külastada Montenegros

Perasti linnast avaneb lummav vaade Kotori lahele ning kahele rannikuäärsele saarele – Sveti Djorde ja Gospa od Škrpjela (Our Lady of the Rocks). Neist viimane on tehissaar, mille ehitasid legendide järgi Perasti ja Kotori meremehed.

9. Ulcinj – linn, mille uhkuseks on jumalikud rannad

Ulcinj on Montenegro lõunapoolseim linn, mida külastatakse eelkõige sealsete suurepäraste randade pärast. Paljude arvates on Ulcinj rannad justkui «Jumala poolt antud». Rannikuala on ligi 33 km pikk ning 18 km sellest on peene valge liivaga randade päralt. Suureks plussiks on ka soe ja äärmiselt läbipaistev merevesi, mis lisab puhkusele veelgi jumet. Soovitame kindlasti külastada Velika plaza (Suur rand), Mala plaza (Väike rand), Ada Bojana ning Borove sume randu.

10. Podgorica – kaasaegne Montenegro pealinn

Podgorica on olnud Montenegro pealinn alates 2006. aastast, mil riik iseseisvus. Kuigi esmapilgul võib see tunduda uue linnana, täis kaasaegseid maju, kaubanduskeskuseid ja hooldatud parke, on tegelikult Podgorical sajanditepikkune ajalugu. Üheks märkimisväärseimaks on kellatorn Sahat kula, mis seisab linna uue ja vana osa piiril.