MINE NAUTIMA! ⟩ Need on Eesti parimad merevaatega restoranid

Noorus Spa Hotel`i restoran annab edasi romantilise vaate Narva-Jõesuu hiilgeaegadele, ümbritsevale olustikule ja merre loojuvale päikesele. Menüü sisaldab roogasid kohalikust köögist ning hoolega valitud palasid naaberriikide toidukultuurist. Suvel on a`la carte menüü saadaval ka väliterrassil, kust vanematel on mugav jälgida mänguväljakul mängivaid lapsi.

Dirhami Kalakohvik on mõeldud mereandide austajatele, sest menüü keskendub kohalikule kalale. Pole viga, et kohvik on peateest natuke kõrvale jäänud, sõit sinna on seda väärt, sest see asub otse rannas, vaatega Osmussaarele ja kaunile päikeseloojangule.