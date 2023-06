Suvi on parim aeg lastega reisimiseks, sest kõikjal leidub võimalusi puhkuseks ja mänguliseks ajaviitmiseks. Siiski pole kahtlust, et pere väikeste liikmetega reisimine on üsna stressirohke ja seetõttu peaksid lapsevanemad olema teadlikud probleemidest, mis neid puhkusele minnes tabada võivad. Selgub, et üks suur mure võib peresid ees oodata juba lennujaamas.