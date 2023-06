MÜSTEERIUM ⟩ Bali saarel tõmbab turiste salapärane mahajäetud reisilennuk

Suur õhusõiduk asub lubjakivikarjääris, mis on üsna lähedal turistide hulgas populaarsele Pandawa rannale. Selle kohta, kuidas lennuk sinna jõudis, on levinud palju teooriaid, kuid mitte ühtegi neist pole ametlikult kinnitatud. Seetõttu peetakse lennukit suureks müsteeriumiks.

Kõige populaarsem on kohalike arvamus, et lennuki tõi Bali saarele üks jõukas ärimees. Legendi kohaselt soovis mees ehitada õhusõiduki sisse restorani, kuid raha sai enne projekti lõpetamist otsa ja seetõttu jäi lennuk lihtsalt seisma. Siiski ei saa seda teooriat täielikult uskuda, sest kohalikud võimud pole seda kinnitanud.

Mahajäetud lennuk on aastate jooksul turistides väga palju huvi äratanud, kuid kahjuks pole võimalik müstilist masinat lähedalt uurida, sest see asub aiaga piiratud alal, mida saab vaid kaugelt piiluda.

Neile, kes soovivad siiski lennukit külastada, jagavad reisijad näpunäiteid, kuidas selleni kõige paremini jõuda. Turistide sõnul on sinna on lihtne kohale jõuda, kui maanteel silmad lahti hoida, sest seda on võimalik teel olles märgata. Lisaks on võimalik õhusõidukit ka väikese summa eest külastada, kui nutikad turistid õige teeotsa üles leiavad.