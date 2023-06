EBATURVALINE ⟩ Mees vaatas lennukis videoid, mis šokeerisid teisi reisijaid

Häiriv olukord jõudis sotsiaalmeediasse, kui šokeeritud reisija rääkis Twitteris, et ta oli naasemas oma istekohale ning nägi vahekäigus kõndides meest, kes vaatas täiesti segamatult oma telefonist pornograafilist filmi. Ta selgitas olukorda ka stjuardessile, kes ütles mehele, et ta ei tohi avalikult lennukis sellise asjaga tegeleda, kirjutab Unilad .

Kohkunud inimese sõnul oli lennukis palju alaealisi, kes oleks võinud kogemata seda videot näha ning see polnud kindlasti normaalne. United Airlinesi lennul olnud reisija jagas lennufirmaga ka lennu numbrit ja mehe istekoha numbrit, et nad saaksid vastiku olukorra tekitanud meest tabada. Reisija ütles, et mees vaatas terve lennu vältel erinevaid pronograafilise sisuga videoid ning olukorra tegi veelgi hullemaks see, et ta vaatas videoid valju heliga.