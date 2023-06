Saudi Araabia kodaniku kohutav puhkusereis Eestisse: «Nad panevad mu vangi!»

Türgis elav araabimaade asjatundja Hille Hanso on sotsiaalmeedias jaganud oma šokeeritust: «Panna jumala lugupeetud inimene selle eest kinnipidamisasutusse, et ta tahab Eestisse tulla, kui tal on enda toetamiseks kõik vahendid olemas, ja vastuvõtja olemas, on lihtsalt ebainimlik. Nähvata küllakutsujale, kui too aru pärib, et kui too pole abikaasa või lähisugulane, nad tema külalise saatuse kohta infot andma ei pea, ei ole ka normaalne. Visata toru hargile, kui küllakutsuja mitmendat korda helistab, selleks, et aru saada, mis valesti on ja mida ta teha saaks, EI OLE NORMAALNE. Kutsuja on valmis esitama igasugu lisapabereid ja garantiisid, et nii nagu sõber külla tuli, nii ta ka läheb koju tagasi.»