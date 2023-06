Viking Cinderella tuleb taas Tallinna

Viking Line paneb 30. juunist Tallinna käima lisalaevad, mis opereerivad muidu Helsingi ja Stockholmi vahel, kuid põikavad päevasel ajal korraks ka Tallinnasse. Lisaks Gabriellale, mis on Eestit suvel teenindanud ka varem, on nüüd oodata ka 1989. aastal merd kündma hakanud Viking Cinderellat, mis oli aastani 1990 maailma suurim kruiisilaev. Viking Cinderellal on reisijakohti 2560 ja tekke 12, laev on 191 meetrit pikk ning erandlikult ka valget värvi.