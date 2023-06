ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Muusika

Haapsalus toimub Valgete Ööde festival – saab kuulata erinevaid kontserte. Neljapäevast pühapäevani on Hiiumaa vallutanud Sõru Jazz, mis toob saarele hulga tuntud ja tunnustatud Eesti muusikuid.

Mullu debüüdi teinud FLEX FEST kolib sel aastal suve lõpust suve algusesse ning Telliskivist Krulli kvartalisse. Esinevad UK hitträppar Central Cee, Rootsi kultusartist Bladee, Soome superstaar Isac Elliot ning paljud teised.

Jazzliit ja Põlva Jazziklubi kutsuvad reedel Põlvasse – esineb SEE POLE TRIO. Koosseisus on Jana Kütt (vokaal), Tobias Tammearu (saksofon, FX) ja Robert Rebane (basskitarrid, akordion, FX).

Laupäeval toimub üritus nimega «Õhtu ilu Oru pargis», mis on tegevuste ja muusikarohke sündmus nii suurtele kui väikestele Eesti ühes ilusaimas pargis Toilas.

Lavadel ja aladel astuvad ülesse erinevad esinejad, źanrid balletist jazzi ja ooperini. Silmailu pakuvad installatsioonid, lisaks näitused, õpitoad, toitlustajad, kodumaine disain ning avatud on kõik Oru Pargi ja Toila sadama kohvikud ja teenusepakkujad.

Reedel toimub Suure-Jaani muusikafestival, mis on olnud pioneer ja eeskäija paljudes erinevates festivalitegevustes ning on keskendunud ja keskendub ka edaspidi eesti muusikale – eriti Suure-Jaani kandist pärit heliloojate loomingule.

Rummu karjääris tuleb suvefestival RUFE 2023, Tallinna Lauluväljakul esineb Scorpions ning Tallinnas Niguliste Antoniuse kabelis saab kuulata kontserti «Kirikupühad Maarjamaal».

Sport

Osalejaid ootab Põltsamaa 10. jõemaraton. Maratoni saab läbida nii üksi kui paaris; nii kanuu, kajaki ja süsta kui igat liiki sõude- ja kummipaatidega (ilma mootorita). Valida saab kahe distantsi vahel: pikk – 71 km (algusega Ao Paisjärvelt, Väike-Maarja vallas) ja lühike – 20 km (algusega Kõrkküla paisu juurest, Põltsamaa vallas).

Ida-Virumaal toimub Ümber Kuremäe kloostri jooks ja Heino Lipu kergejõustikuõhtu.

Näitus

Pärnu Muuseumi suvenäitusel «Kings and Guards» on väljas detailirikkad ajaloolised relvad ja turvised kollektsionääri ning antiigikaupmehe Peter Mustoneni kogust. See on ainulaadne võimalus tutvuda kuulsate ja unikaalsete esemetega Euroopast, Pärsiast ja Indiast.

Suurgildi hoones olev näitus küsib, miks Eesti ei ole kuningriik ning KUMUs on väljapanek nimega «Läbi su silmaterade musta kuru. Kümme naisgraafikut».

17. juunist saab Tartu Kunstimuuseumis külastada näitust «Kui magatud unest saaks midagi aru? Töid Prinzhorni ja Kondase keskuse kollektsioonist». Väljapanek tutvustab 20. sajandi alguse murrangulist aega nii psühhiaatrias kui ka kunstiloos, tuues välja ajaloolised sidemed Tartu ja Heidelbergi vahel.

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on XXX rahvusvaheline aktinäitus MEES JA NAINE, mis elustab Vana-Kreeka peajumala Zeusi vägivaldse armuloo Foiniikia kuningatütre Europega. Kunstnikud Kreekast, Ukrainast, Ungarist, Hollandist, Poolast, Leedust, USA-st, Puertoriikost, Eestist peegeldavad seda romantilist müüti Europest aga tänapäevas, kus Euroopa ellujäämine sõltub kõigist meist.

Muu

Vastseliinas toimub Maarahva laat, Kihnus Saunafest ning Kuressaare linnusehoovis tasuta kogupere LOSSIPÄEV. Siis saab näha veel ERKI Moeshow'd ja minna Tänassilma rahvamajja juunikuu saunaskäigule nimega «Vihaga».