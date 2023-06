EESTI ERILISIMAD ÖÖBIMISPAIGAD ⟩ Meie oma Disney loss, maagiline peegelmaja ja öömajast tuulik

Erilises kohas ööbimine on nagu omaette puhkus - elamus, lõõgastus ja uus kogemus kõik ühes. Eestis on nii palju avastamata kohti, kus saad veeta erilise öö - olgu selleks magamine päkapikumajakeses, tuulikus või tünnikämpingus. Postimees Reis vahendab Puhka Eestis välja toodud neid haruldasi leide.

Looduse rüppes magades võid kindel olla, et uni tuleb mesimagus. Need majutuskohad on erilised, sest magad põhimõtteliselt looduse rüpes, aga samas mugavalt majakeses sees. Sobib hästi neile, kes armastavad loodust, aga samas ei soovi ööd veeta telgis kitsal madratsil viseledes.