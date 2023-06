Nendes Euroopa linnades on turiste rohkem kui kohalikke elanikke

Puhkuste sihtkohti soovitava lehekülje Holidu uuringu kohaselt on kõige rahvarohkem reisipaik Horvaatia linn Dubrovnik. Kuigi mõnes Euroopa linnas on suvisel ajal inimesi rohkem kui Dubrovnikus, on ajaloolises Horvaatia linnas turismi tippajal reisijate ja kohalike elanike arvu vahel kõige suurem vahe, kirjutab Express.