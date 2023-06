OLE ETTEVAATLIK ⟩ Ekspert näitab, kuidas vargad pastakaga turistide kotte avavad

Eksperdi sõnul on turistidel aga paar võimalust, kuidas ennast selle triki eest kaitsta. Ta sõnas, et esiteks ei tohiks reisile minnes kindlasti valida selliseid tõmblukuga kohvreid, millesse on võimalik pastakaga sisse murda. Lisaks soovitas naine eelistada kõvast materjalist valmistatud kohvreid, mitte pehmest materjalist pagasit.

Sarah jagas, et ta valib ise alati varjatud tõmblukuga ja ratastega pagasi, et tema asjad oleksid varaste eest kaitstud ja ta saaks oma kohvrit paremini liigutada. Ta õpetas, et kohvri ostmisel tuleks eelistada kaubamärke, mis annavad ostjale eluaegse või vähemalt viieaastase garantii.

Need turistid, kes on mures selle pärast, kuidas nende pagasit lennujaamas koheldakse, saavad samuti oma kohvrit paremini kaitsta. Ekspert ütles, et reisijad saavad oma pagasile kleepida sildi, mis hoiatab, et tegemist on õrna pagasiga. Kuigi Sarah ütles, et ta valib tavaliselt tumedat värvi kohvri, soovitavad mõned eksperdid valida omanäolise värvilise pagasi, et seda oleks teiste kohvrite seast lihtne märgata.