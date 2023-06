LENNUJAAMA-ISA ⟩ Tuhanded mehed väidavad, et nendega juhtub reisil midagi üllatavat

Lisaks jõuti järeldusele, et 52 protsenti isadest alustab puhkuseks valmistumist umbes üks kuni kolm kuud enne reisi. Rohkem kui neli kümnest ütles, et puhkuse planeerimine täidab nad põnevusega, samas kui 43 protsenti ütles, et see aitab neil end organiseeritult tunda. Levinud mured isade seas on enamasti need, kas kõik on ikka reisile kaasa võetud, kas midagi olulist on ära unustatud või kas on liiga palju asju kaasa pakitud. Selleks, et need mured oleksid minimaalsed, väidavad paljud isad, et nad planeerivad oma reise nagu sõjalist operatsiooni.