STJUARDESS HOIATAB ⟩ Häiriv põhjus, miks ei tohiks lennukis laiade säärtega pükse kanda

Tualettruumi must põrand on ka põhjuseks, miks on kombinesoonid ja traksipüksid lennusaatjate arvates ühed kõige keerulisemad riideesemed, mida reisija selga võib panna. Ühe naise sõnul on tualettruumis ühes tükis riideesemete seljast võtmine nagu õudusunenägu ja on üsna tõenäoline, et rõiva ülemine osa langeb põrandale. Ka teine stjuardess nõustus öelduga, lisades, et väikeses kabiinis on niigi raske hakkama saada, seega ei tasuks kanda riideid, mis enda kergendamise veelgi keerulisemaks muudab.