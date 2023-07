Lennumugavuse uus tase! Finnairi juht: see on lausa revolutsiooniline

Topi Manner. Foto: Finnair

Finnairi juhi Topi Manneri sõnul on ettevõte vanuselt maailmas kuues. Üle saja-aastaseid lennukompaniisid ülearu palju ei ole ning pikk ja väärikas ajalugu on asi, mille üle ollakse väga uhked. Kuid see ei tähenda, et ollakse ajaloosoppidesse kinni jäädud. Innovatsioon on võti, tänu millele on turbulentsed ajad üle elatud ning ka Venemaa õhuruumi sulgumine ei saa ettevõttele Manneri sõnul saatuslikuks.

Mugavus ja esmaklassiline teenindus on Finnairi alustalad ning selle tuules on välja töötatud uued istmed nii äri- kui premium-economy klassile. Ettevõtte juht räägib, et uued äriklassi istmed on suisa revolutsioonilised.

Reeglina saab krõbeda hinnaga istmeid voodiks lahti voltida, kuid neid mitte. Iste muutub voodiks hoopis nupuvajutusega, mille käigus tõuseb jalutsist üles paneel, muutes istme magamisasemeks. Linnupesa meenutav iste on võrdlemisi privaatne, sisustatud kõikvõimalike tulede ja viledega. Ka rahvusvaheliste lennukompaniide assotsiatsioon APEX on istmele kõrgeima võimaliku hinde andnud.

Muumitrollidega kaunistatud lennukis uut sisustust tutvustades pöörati suurt tähelepanu premium-economy klassi istmetele, mis küll voodiks lahti ei rullu, kuid on tavaistmest peajagu üle. Mõnusalt ruumikal istmel saab jaladki välja sirutada ning seljatoe sisse ehitatud padi hoiab pead paigal.