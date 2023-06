Mida teha Lääne-Virumaal?

Kultuur ja kunst ei vaibu Eesti Noorsooteatris ka suvel

Suviste käikude ja tegemiste jooksul soovitame lisaks merele ja maale seada sammud teatrisse. Juulis ja augustis keskendub Eesti Noorsooteater nimelt Tammsaare-teemalisele suvelavastusele «Hingest ja südamest». Lavastus toimub Tapa raudteejaamas, kus lisaks etendusele hõlmab maja esimest korrust Rosita Raua ruumiinstallatsioon, mida toetab Vootele Ruusmaa muusika. See on tõeliselt põlvkondade-ülene lavastus, mis on vaieldamatult tammsaarelik, kuid sellest ei puudu ka modernne vaatenurk. Lavastuse loomise eel töötasid lavastaja Mirko Rajas ja dramaturg Helena Läks läbi Tammsaare teosed ja kirjad, et uurida võimalikult sügavuti seda, kuidas nägi klassik armastust ja armastajaid. Pileteid saab osta siit.

Septembris esietendub aga nukulavastus «Lenda-lenda röövik», mis on mõeldud just pere pisematele. Lavastaja Katri Pekri sõnul on lavastuse eesmärk tuua lavale lugusid pärisloodusest ning tekitada väikeses vaatajas huvi putukamaailma vastu. Lavastus tahab hoida ning innustada lapse ja looduse sidet ning panna vaatajat uue pilguga enda ümber ringi vaatama. Samuti tahetakse lavastusega alal hoida ja arendada Eesti nukuteatrikunsti. Lavastuse kunstnik Annika Aedma nomineeriti selle aasta Eesti teatriauhindadel parima lavastust ettevalmistava töötaja auhinnale.

Väga soovitame külastada ka Noorsooteatri nukuteatrimuuseumit. Külastuse teeb eriti huvitavaks see, et suveperioodiks kolib nukuteatrimuuseumi rändnäitus «Teatrinukkude võlumaailm» imeilusasse Palmse mõisa. See muudab rändnäituse külastuse eriti meeldejäävaks. Nukuteater pesitseb Palmse mõisas alates 28. juunist kuni 5. septembrini.