VAJA LÄHEB VAID VETT ⟩ Stjuardess jagab lihtsat nippi, kuidas turvaliselt üksinda reisida

Stjuardessid veedavad igapäevaselt aega hotellides ja neil on kujunenud välja lausa ohutusrutiin, mida hotelli saabudes järgitakse. Kuigi ohutusnõuded võivad esmapilgul ekstreemsed tunduda, eelistavad sageli võõras kohas ööbivad stjuardessid pigem karta kui kahetseda.

Stjuardess Esther avaldas, et kasutab reisides omapärast nippi, kui soovib veenduda, et keegi ei varitseks tema hotellitoas. Selleks virutab ta veepudeli suure hooga voodi alla sinna esmalt vaatamata. Kui voodi all pole kedagi, veereb see teiselt poolt voodi alt välja. Juhul, kui pudel jääb aga voodi alla, kutsub naine ohutuse huvides hotelli töötaja kontrollima.

Lisaks pudelitrikile on naisel teisigi nõuandeid, näiteks kuidas mitte unustada enda väärisesemeid hotelli seifi. Üks nendest on seifiking – stjuardess asetab ühe oma jalanõu seifi, et tal ei ununeks hotellist lahkudes seifist enda raha ja teisi esemeid kaasa võtta.

Samuti kontrollib Esther alati, et tema hotellitoas poleks peidetud kaameraid. Ta alustab oma vannitoa peeglite kontrollimisega, vajutades klaasile, et näha, kas ta märkab midagi kahtlast ja tavapeeglist erinevat. Mõnikord paigaldatakse kaamerad peeglite taha, et hotelli külaliste järele luurata. Esther kontrollib telefoni taskulambiga ka dušinurka ja suitsuandurit, otsides objektiive või pisikesi punaseid tulesid.